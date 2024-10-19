張亞中答中評：和合應是兩岸人民共同祈願

台灣孫文學校總校長張亞中在論壇期間接受中評社記者採訪（中評社 林艷攝） 中評社寧波10月19日電（記者 林艷）第六屆世界佛教論壇在浙江寧波舉行，中華人間佛教聯合總會理事與佛光山國際佛光會世界總會理事、台灣孫文學校總校長張亞中在論壇期間接受中評社記者採訪表示，難得的殊勝因緣參加此次世界佛教論壇，他也分享了自己關於此次會議主題“同願同行 和合共生”的理解。他指出，兩岸和平、合作融合、民族振興，中華富強，應是兩岸人民共同的祈願。



張亞中表示，和合是生命智慧，更是應行的道路。人與人之間，能夠容許異己的存在，尊重包容，就能和諧。如花園中，美麗的花需要有綠葉的陪襯才會更美麗；一首歌，配樂和諧才會動聽；一桌菜餚，酸甜咸辣味道和諧，才會美味可口；人的五官，眼、耳、鼻、口長得勻稱，人才會美麗。相對的，不論國家、種族、宗教之間，唯有“和”才能真正的和氣、和平、和好、和悅、和順、和諧，世界也會變得更美好。



張亞中列舉《國語》中的一段話：“聲一無聽，色一無文，味一無果，物一不講。”此話意思是衹有一種聲音不會好聽，衹有一個顏色沒有文采，衹有一種味道不會可口，單一的物品沒有好壞可言。這正說明了“和合”的重要。

