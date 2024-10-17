李家超：政府調低烈酒稅非鼓勵市民飲酒

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月17日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日下午出席施政報告記者會，他表示，特區政府一向不鼓勵市民飲酒，強調本港八成半烈酒進口價低於200元，政策在公共健康與推動高端烈酒貿易間取得平衡。



李家超表示，研究這項政策時，看到紅酒在2008年實施免稅後，短暫或有一段時期飲酒量上升，但之後就下跌。其實如果以2023年對比2008年免紅酒稅之前，人均飲酒量是一樣的，即是說2007年的人均飲酒量與2023年對比是差不多一樣的。



李家超亦表示，在制訂政策時，正正是在不鼓勵飲酒和推動貿易之中作出一個平衡。第一，約85%烈酒的酒稅並沒有改變；第二，所有烈酒仍然有徵稅，我們只不過對入口價超過200元的烈酒徵稅率作出調較。而且，我亦看到現時所提及不應該飲酒，飲酒越少越好，以及我們不希望有人因為酒價而飲酒，這些考慮如果放在2008年討論紅酒免稅時，同樣是適用的。因為我們所說的根本不在於是紅酒或烈酒，整體來說並不是鼓勵人飲酒，所以我相信無論是在2008年制訂免紅酒稅，以及現時我們只是針對高端烈酒調整酒稅，都是充分考慮了在公共健康保障和在貿易方面的推動。



李家超指出，現時真正涉及的一些高端烈酒大約佔市場的15%，而過去一些研究顯示，受價格影響的行為，對於特別是一些高端消費人士的影響並不大。因此，特區政府已作綜合考慮，亦很理解醫護界對這方面的關心，在制訂政策時其實我們已考慮了這方面。