富權：林右昌為何對“罷免潮”急剎車？

中評社香港10月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：林右昌為何對“罷免潮”急剎車？以下為文章內容。



民進黨側翼團體“山海公民拆樑行動”發起的基隆市長謝國樑罷免案，被民進黨視為在明年二月起對國民黨“區域立委”發動“罷免潮”具有高度的參考價值及推動作用。即使是“拆樑罷免案”的投票結果，是慘遭“同意票少於不同意”及“同意票未能跨過四分之一門檻”的雙重失敗，但仍然有民進黨人念茲在茲地高唱“罷免國民黨立委，奪回立法院主導權”之調。如有民進黨“立委”聲稱，罷免可能成為長遠策略，特別是在朝野對立加劇的情況下，如果國民黨持續不理性，民進黨將不得不透過罷免來應對，否則會苦四年。而依照現在氛圍既然可以罷免，那民進黨就一定選得上。



就在部分民進黨人仍然要為明年起的“罷免潮”蠢蠢欲動，摩拳擦掌之時，民進黨秘書長林右昌卻突然“轉軚”。他昨日在接受寶島聯播網專訪時表示，罷免不是民主政治常態，比大選還困難，可能不要去談要透過罷免，來增加“國會”席次，這角度並不是很健康。但他又倒打一耙，聲稱民進黨從來沒發動過罷免，反而是國民黨發動過罷免黃捷、陳柏惟。而罷免不是常態也不是選戰，用這樣扳回席次，要非常慎重。民進黨在“中央”執政，有行政權；國民黨則是“國會”里的執政黨，雙方要做有效溝通，雖然很難，但過去不是沒經驗。林右昌又說，在“立法院”一定有多數、少數，但不會某個政黨在“國會”永遠多數，台灣是很年輕的民主“國家”，怎麼在過程中彼此學習，讓“國家”更進步，民眾都在看，朝野要彼此溝通，找出共識。



林右昌這番話，引發社會一片嘲笑及嘩然之聲。因為在國民黨與民眾黨黨團在“立法院”聯手合作，以多數議席碾壓民進黨黨團，強行通過系列對民進黨當局不利的法案之後，就是民進黨聲言在明年二月一日符合《公職人員選舉罷免法》有關發動“罷免案”必須是擬罷免對象就職滿一年的規定之後，發起對國民黨“區域立委”的“罷免案”，一方面是要“剷除”在“立法院”中對民進黨堅決的國民黨“立委”，以減少民進黨黨團為“行政院”議案“保駕護航”的“阻力”，另一方面是希望能夠透過成功罷免國民黨“立委”後，透過補選為民進黨黨團爭取多幾個議席，在一減一增下，就將“立法院”的議席版圖翻轉過來，由民進黨黨團掌握“立法院”議事的主導權。為此，民進黨開列了一份“七地區九名國民黨立委”的罷免對象名單，而積極響應的民進黨側翼部隊，更是“加碼”，開列了一份二十五名國民黨“立委”的罷免對象名單。如今民進黨中央的秘書長林右昌，卻聲稱罷免不是民主政治常態，意圖以罷免來增加“國會”席次並不是很健康，這豈非是自我打臉？



更讓人錯愕的是，就是在“拆樑罷免案”的過程中，林右昌眼見“鴻鵠來臨”，認為這是將自己在出任基隆市長八年的各種失職推卸給謝國樑的良機，並意圖籍此抬高自己的聲望，為在二零二六年參選新北市長積累更多的政治資本，因而深度介入“拆樑行動”，頻密地透過臉書帖文及上電視電台談訪，為“拆樑行動”打氣，並力數謝國樑的“不是”。在投票當日還耍了一個小手段，作為曾任管轄“中選會”的“內政部”的部長的林右昌，竟然“忘記”投票要旨，在到了投票所後“發現”自己沒有帶身份證，然後當著採訪記者的面說要回家取身份證，意圖以此手法來技巧性地“催票”，恨不得就要將謝國樑拉下馬，好讓民進黨人透過市長補選而奪回基隆市，就像民進黨人罷免韓國瑜後，民進黨候選人在補選中當選高雄市長，奪回高雄市那樣。

