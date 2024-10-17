朝中社：朝鮮完全封閉連接韓國的公路和鐵路

中評社香港10月17日電／據朝中社17日報導，朝鮮在南部邊境的東西部地區完全封閉了連接韓國的公路和鐵路。



新華社援引報導說，作為徹底分離朝鮮主權行使領域與韓國領土的分階段工作的一環，朝鮮人民軍總參謀部按照朝鮮勞動黨中央軍事委員會命令，於15日採取措施“在南部邊境的東西部地區從物理上完全切斷了與韓國連接的我方區段公路和鐵路”。



報導援引朝鮮國防省發言人發布的消息說，15日中午，朝方以爆破方式完全封閉了江原道高城郡甘湖裡一帶的公路和鐵路60米區段以及開城市板門區東內裡一帶的公路和鐵路60米區段。