中華古代飲食文化展在匈牙利開幕

10月15日，在匈牙利布達佩斯，匈牙利文化與創新部副國務秘書喬鮑·加博爾在開幕式上致辭。新華社發 中評社北京10月17日電／據新華社消息，“食味中華——中華古代飲食文化展”15日在位於匈牙利首都布達佩斯的民族學博物館開幕。本次展覽由中國國家博物館和匈牙利民族學博物館共同舉辦。



中國駐匈牙利大使龔韜在開幕式上致辭說，本次展覽是踐行全球文明倡議，落實兩國領導人合作共識的重要舉措。中華飲食文化源遠流長，中匈飲食文化交流能夠激發兩國民眾對彼此文化的理解與共鳴，希望展覽能夠深化兩國文化交流與合作，推動中匈文明互鑒。



匈牙利文化與創新部副國務秘書喬鮑·加博爾表示，該展是匈中建交75周年背景下又一重要文化時刻。75年來，兩國始終秉承著相互理解、彼此包容的原則開展文明對話與交流。匈方願同中方持續深化文化交流合作，開展更多優質項目，推動兩國關係發展行穩致遠。



中國國家博物館副館長楊帆表示，希望匈牙利的朋友通過展覽更加深入瞭解中國古代飲食文化，深刻感受優秀傳統文化的獨特魅力。



本次展覽共展出文物90件（套），分為“食自八方”“茶韵酒香”“琳琅美器”“烹飪有術”“禮始飲食”五個部分，從食材、飲品、器具、烹飪技法、禮儀制度等方面呈現中華古代飲食的發展變遷與文化內涵。展覽將持續至2025年1月19日。