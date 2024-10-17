特朗普擬徵收“史上最高關稅”

圖：特朗普支持者15日在亞特蘭大參加競選集會。＼美聯社 中評社北京10月17日電／據大公報消息，綜合美聯社、彭博社報導：美國共和黨總統候選人特朗普15日接受彭博社主編米克爾思韋特專訪時宣傳自己的經濟計劃，聲稱將對進口商品徵收“史上最高的關稅”，歐盟等美國盟友也不能幸免。經濟學家擔憂，特朗普的經濟計劃將損害美國經濟、危及就業並推高物價。



特朗普15日聲稱：“對我來說，字典裡最美麗的詞是‘關稅’。”他認為，對外國商品徵收高額關稅是一劑靈丹妙藥，將為政府帶來巨額收入，可保護美國公司免受海外競爭，並促使外國公司在美國開設工廠。他提出要對來自中國的商品徵收60%的關稅，對其他所有進口商品徵收最高20%的關稅，還威脅要對墨西哥企業和考慮遷往海外的美國公司徵收更高的關稅，並對那些可能選擇從墨西哥或中國向美國出口汽車的外國汽車製造商徵收“100%、200%、2000%”的關稅。



米克爾思韋特質疑特朗普的計劃將惹惱美國的盟友。特朗普回答說：“我們的盟友比敵人更占我們的便宜。”他同時提出減稅政策，包括將公司稅從21%降至15%，這些提議受到華爾街和商界歡迎。但經濟學家擔憂，特朗普的經濟計劃將導致美國財政赤字激增，並推高物價。十多位諾貝爾經濟學獎得主6月聯署警告說，美國通脹率最近已回落，而特朗普將重新引發通脹危機。