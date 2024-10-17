北歐游記：那些峽灣山巒風光

挪威哈當厄爾高原國家公園景色。（圖：人民日報海外版） 中評社北京10月17日電／今年夏天我探訪了挪威許多聞名遐邇的峽灣，沉浸於自然風光中，領略了這片大地的獨特魅力：冰川高聳入雲，瀑布飛流直下，村鎮靜謐安詳……無論是自然景觀還是人文風情，都讓我深深陶醉。



旅程的第一站是弗格豐納國家公園。這座公園因其壯麗的冰川景觀而聞名，尤其是那塊巨大的弗格豐納冰川，猶如一塊鑲嵌在群山之間的寶石，散發出冷冽的光芒。不用進入冰川腹地，遊客在車上就能遠遠看到，白雪皚皚的冰原在陽光下閃爍著藍色光芒，還有冰川表面深邃的裂縫，仿佛是大自然的雕刻藝術。不過冰川的退縮正在改變這片土地的面貌，正巧我在研究可持續發展主題，在與公園內的專家交流中，我瞭解到他們正在不懈努力，通過監測冰川變化，研究應對措施，盡力保護這里。



離開弗格豐納國家公園後，我來到弗洛姆小鎮。小鎮以其弗洛姆鐵路而聞名，該鐵路被譽為“世界最美的火車綫路之一”，沿途可以欣賞到壯麗的峽灣景觀、茂密的森林和飛瀑流泉。果然，乘坐這列火車，我仿佛進入了一個童話世界，每一處風景都像是畫卷般展開。附近的納柔峽灣有著峻峭的山峰、清澈的湖水和靜謐的村莊，令人心曠神怡，每一處景色都似乎在訴說著古老的北歐故事。



幾天後，我踏上了前往索恩峽灣的旅程，它是挪威最長的峽灣，也是最為著名的旅遊勝地之一。這里的自然景觀壯麗無比，兩岸陡峭的山峰與湛藍的湖水交相輝映。徒步穿越峽灣的山間小徑，我感受著大自然的寧靜，心中充滿了對自然的敬畏。



繼續前行，我來到了哈當厄爾高原。廣袤的苔原、星羅棋布的湖泊和起伏的山脈共同構成了一片蒼茫的天地。在當地小鎮的書店，我偶遇一位穿著約翰霍普金斯大學襯衫的老先生，他在書架前翻閱一本關於醫學歷史的書籍，和我聊起他的兒子剛剛從約翰霍普金斯大學畢業，成為了一名醫生，自豪溢於言表。隨著旅程的繼續，我來到哈林斯卡韋特國家公園，有幸在這里結識了一位從衛斯理女子學院畢業的老奶奶。她和愛人正准備前往國家公園的另一端，兩位七十歲高齡的老人精神矍鑠。老奶奶回憶起她的求學時光和生活經歷，聊天很有意思。每一次在旅途中的偶遇，都讓我對人生有新的感悟。

