最高檢加強和改進檢察管理

中評社北京10月17日電／據新華社報導，記者10月16日從最高人民檢察院獲悉，最高檢召開會議研究加強和改進檢察管理、為基層減負措施，決定取消一切對各級檢察機關特別是基層檢察機關的不必要、不恰當、不合理考核，不再執行檢察業務評價指標體系。



最高檢還決定，不再設置各類通報值等評價指標，不再對各地業務數據進行排名通報，切實、真正把檢察管理從簡單的數據管理轉向更加注重業務管理、案件管理、質量管理上來，轉到對重點案件類型、重點辦案領域、重要業務態勢的分析研判上來，把宏觀案件質效分析與微觀案件質量評查有機結合起來，引導各級檢察機關、廣大檢察人員樹立和踐行正確政績觀，進一步聚焦法律監督主責主業，進一步回歸高質效履職辦案本職本源，進一步落實和完善司法責任制。



最高檢介紹，當前，全國檢察機關業務運行態勢總體良好，廣大檢察人員高質效履職辦案的自覺性不斷增強，但也有一些檢察機關、一些檢察人員過於關注數據指標、考核排名，把工作著力點放在片面追求數據好看、排名靠前上，沒有把注意力集中在高質效辦案上。究其原因，不當考核是重要因素。



最高檢強調，不再執行檢察業務評價指標體系，不對各地業務數據進行排名通報，不是不要數據，更不是不抓管理。要在保證數據真實、客觀、准確的基礎上，充分發揮業務數據的分析研判功能，對履職辦案質量、效率、效果進行全面深入分析，找准影響檢察辦案質效的“症結”，為高質效履職辦案提供更加科學全面的參考和依據。