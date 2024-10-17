留學記：做文化交流的使者

中評社北京10月17日電／據人民日報海外版消息，張靖唯本科在法國巴黎薩克雷大學學習電子電氣自動化專業，而後繼續攻讀通信與網絡專業碩士學位。去年她當選為法國巴黎薩克雷大學學聯主席，今年是她讀研究生的第二年。回顧留學之路，張靖唯有不少感慨。



2018年高考後，張靖唯在北京學習了半年法語，她每天充滿幹勁，十分期待巴黎的留學生活.



2019年情人節這天，張靖唯來到法國。她說：“當時覺得這個日子好浪漫，所以印象非常深刻。”



然而，抵達法國後，陌生環境、語言障礙、煩瑣手續，給了張靖唯不少現實的挑戰。相比於中國南方的氣候，巴黎的秋冬來得更快，9月底就要披上厚厚的大衣。每天晚上6點放學，巴黎已經天黑了。張靖唯一個人坐著公交車回到宿舍，她坦言不免感到孤獨。



張靖唯當時就讀的應用物理專業課程多、難度不小。“因為語言問題，很多知識點比起中文教學，我需要更多時間理解和消化。”張靖唯說，“留學不僅僅是一個獲取知識的過程，也是一次心靈的成長之旅。始終擁有成為‘更好的自己’的決心，能更加從容地應對留學生活中的一切挑戰。”



為了盡快適應新的環境，張靖唯一邊努力學習專業知識，一邊積極參與各種課外活動。張靖唯說：“來到巴黎薩克雷大學是我人生中的一個重要轉折點，這裡不僅提供了世界一流的教育資源，也讓我有機會接觸到不同的文化。”



2019年，她擔任巴黎薩克雷大學學聯外聯部幹事，2023年當選學聯主席，她不僅關注學業上的精進，也思考如何將中國文化傳遞給法國更多年輕人。



張靖唯帶領團隊齊心協力推出新活動。比如學聯開展了學術、體育、電競、聯誼等各類活動。其中，2023年末舉辦的“春節集市”吸引了200多人參與，讓法國師生體驗穿漢服、做團扇、拓印福字、猜燈謎等中國傳統文化。

