宣講“零距離”向青年傳遞三中全會精神

中評社北京10月17日電／據人民日報報導，深入群衆開展宣講是我們黨的優良傳統和政治優勢，也是推動黨中央大政方針落地落實的重要舉措和有效途徑。推動黨的二十屆三中全會精神落地見效、入腦入心，就要面向基層、面向群衆深入開展理論宣講，破解理論宣講的“流量密碼”。黨的二十屆三中全會召開後，浙江面向基層、面向群衆特別是面向青年開展對象化、分衆化、互動化宣講，充分發揮80後、90後和00後新時代理論宣講團作用，營造青年聯學共講全會精神的良好氛圍，更好推動廣大青年把思想和行動統一到全會精神上來。



抓牢關鍵主體，讓青年講給青年聽。宣講是通過對理論進行解讀來爭取人心、凝聚人心的工作，理論的實踐性決定了理論宣講必須與時代發展同頻共振。需要看到的是，當前理論宣講一定程度上還存在內容“空心化”、表達“公文化”、語言“說教化”等問題。浙江探索將青年作為理論宣講的重要主體，讓青年用青年的話語講給青年聽，打破理論和青年之間的傳播屏障，實現了理論和青年的良性互動。一方面，青年是時代的弄潮兒，講好先進理論是青年的優勢所在。通過青年視野、青年思維、青年話語，可以更好讓黨的創新理論走進青年心坎裡。比如，寧波的“理論背包客”、嘉興的“街邊鬧市小講台”，用新鮮的熱點故事作鋪墊，講好全會精神。另一方面，理論源自生活和實踐，并非“高高在上”，善用青年人容易接受的方式傳播黨的創新理論，特別是讓青年宣傳青年、讓青年帶動青年、讓青年影響青年，就能產生巨大的吸引力、感召力和影響力。比如，浙江把“00後talker”宣講團集訓作為培養新生代宣講員的重要途徑，打造沉浸式、移步換景式的宣講場景，共同研討熱點理論話題，吸引衆多青年宣講員報名參加。這些青年宣講員在宣講中善於把理論通俗化，在宣傳全會精神中發揮了重要作用。



堅持內容為王，做到言之有理、言之有物。宣講效果好不好，關鍵要看講的內容能不能辨理明義、直抵人心。首先，貼近身邊才“聽得進”。我們充分挖掘習近平總書記在浙江工作時創造的寶貴理論財富和實踐財富，著重講好習近平新時代中國特色社會主義思想在浙江的實踐，講好浙江的改革故事，將“第一視點”專欄、“浙江宣傳”公衆號中的熱文好文轉化為全會精神宣講的鮮活素材，推動全會精神深入人心。其次，回應關切才“好吸收”。進一步全面深化改革涉及經濟社會發展方方面面，同人民群衆生產生活息息相關。宣講好全會精神，既要有思想高度、理論深度，又要有實踐溫度。圍繞“今天的改革難不難”“鄉村改革飯怎麼吃”“民生改革為什麼要盡力而為、量力而行”“開放如何促改革”等話題推出一系列宣講作品，著力回應群衆對於改革的普遍關切，引導青年深入理解、全面把握全會精神。最後，精准定位才“真見效”。俗話說，看菜吃飯，量體裁衣。理論宣講也要“到什麼山頭唱什麼歌”，這就要求宣講員善於從複雜、系統、龐大的內容體系中凝練精選，結合宣講對象的實際需求，做好我們理論宣講的精准供給。比如，開學前夕，組織“言之有理開放麥”宣講團走進高校，重點圍繞大學生關心的人才發展、就業創業、社會公平等主題開展宣講，給學生們帶來別樣的“開學第一課”。