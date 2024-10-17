拜登哈里斯“內訌”　雙方團隊關係緊張

中評社北京10月17日電／據大公報消息，據Axios網站報導：美國大選進入倒計時階段，但民主黨總統候選人、副總統哈里斯的競選團隊與現任總統拜登團隊之間的關係越來越緊張。多名消息人士日前爆料稱，拜登的許多高級幕僚因他無法競選連任而沮喪，哈里斯的盟友認為他們“太過感情用事”。雙方團隊還存在溝通不暢問題，導致拜登與哈里斯的言論互相矛盾。



Axios網站指出，拜登7月被迫退選、哈里斯接班以來，雙方團隊共事時難免有些尷尬。拜登團隊的幾名員工加入了哈里斯的團隊，但其中一些人感到自己被貼上了“不忠”的標簽。消息人士透露，哈里斯團隊面臨的主要問題是與白宮溝通不暢。哈里斯11日準備在密歇根州造勢時，拜登突然在白宮記者會上宣布最新的飓風救災計劃，導致哈里斯的媒體曝光減少；哈里斯7日批評佛州州長德桑蒂斯拒絕接聽她詢問飓風災情的電話，拜登卻稱讚德桑蒂斯的救災行動。據悉，拜登當時並不知道哈里斯批評了德桑蒂斯。



消息人士還提到，拜登不斷宣傳“強勁就業報告”，哈里斯卻試圖聚焦選民關注的通脹等經濟問題。哈里斯的一名助手抱怨說，白宮並未優先考慮競選活動可能受到的影響。



美國前眾議院議長佩洛西14日亦承認與拜登關係冷淡。她表示，自7月私下勸拜登退選以來，雙方迄今沒有再交談過。