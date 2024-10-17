廣州構建活力創新軸　引領灣區科技攻關

圖：廣州市13日發布規劃提出，建設“廣州活力創新軸”，打造大灣區科技攻關引領區。圖為廣州南沙拓展創享灣。（圖源：大公報） 中評社北京10月17日電／﻿據大公報報導，廣州市規劃和自然資源局13日公布《廣州活力創新軸總體規劃》，標誌著“廣州活力創新軸”正式亮相；定位灣區四鏈融合引領地，打造“大灣區科技攻關引領區”。創新軸南段將推進與深圳光明新城、東莞鬆山湖地區共建灣區“創新三角”。專家指出，香港既可通過北部都會區建設來承接“創新軸”的輻射，也可發揮香港科技和金融優勢主動參建“創新軸”，將為香港帶來更大合作發展空間。



把握前沿合作先機 港科大基地落戶南段



“廣州活力創新軸”是在廣州傳統中軸線、新城市中軸線的基礎上，面向科技時代、灣區時代新謀劃一條重要的城市功能軸線：北起中新廣州知識城、南至南沙科學城，串聯了東部中心、獅子洋增長極等重要戰略節點，貫通廣州南北、縫合灣區東西的關鍵區域，面積約1567平方公里。



作為灣區創新資源的集聚高地，廣州活力創新軸擁有廣州30%的高等院校和科研院所、40%的碩博學歷人口，51%的高新企業和74%的獨角獸企業。基於資源優勢，規劃提出，加速貫通“創新策源─孵化轉化─產業應用”完整鏈條，按照北、中、南三段，提出優化“一芯兩翼”的空間結構，構建分工有序、創新發展格局。



其中，創新軸南段打造“前沿合作翼”，包括慶盛、南沙科學城、明珠灣、南沙樞紐等重要平台，主攻海洋科技、空天科技、人工智能與生命健康等新興產業等領域；推進與深圳光明新城、東莞鬆山湖地區共建灣區“創新三角”，加快建設成為服務粵港澳大灣區和泛珠三角區域的交通中樞和科創交流服務中心。



“‘廣州活力創新軸’與‘廣州新城市中軸線’形成統一效應，並延至北部的中新知識城和南部的南沙科學城，幾乎把廣州主要的創新資源都聯繫起來。依托珠三角世界級製造業基地，發揮省會城市的引領作用，跟深圳、東莞、佛山等灣區城市加強‘產學研’合作是大方向。”廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，廣州活力創新軸還與大灣區“廣深港澳創新走廊”交匯融合，將創新資源的集聚與城市空間規劃協調，有利於創新資源集群化，產生更大的凝聚力。

