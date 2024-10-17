佐治亞州提前投票　首日人數破紀錄

中評社北京10月17日電／據新華社消息，距離美國大選投票日還有3周，全美多地已啟動提前投票程序。15日，關鍵搖擺州佐治亞州提前投票首日，共有近33萬人投下選票，是2020年大選同期的兩倍以上，創歷史新高。美媒注意到，曾聲稱提前投票，尤其是郵寄選票會導致“選舉舞弊”的共和黨總統候選人、前總統特朗普改口支持提前投票。如今兩黨選情膠著，特朗普呼籲支持者無論用什麼方式都要給共和黨投票。



【大公報訊】佐治亞州選舉官員斯特靈15日在社交媒體上說，該州提前投票首日的投票人數創新高，超過32.8萬人已投下選票，遠超2020年大選同期的13.6萬人。根據佛羅里達大學選舉實驗室的數據，佐治亞州15日共有328800人提前投票，其中305895人親自到票站投票，22905人通過郵寄方式提交選票。截至當地時間16日上午，全美共有約663萬人提前投票，其中約144萬人親自投票，約519萬人郵寄選票。



受新冠疫情影響，2020年美國大選中逾1億選民提前投票，占投票總人數的69.2%。NBC日前公布的民調顯示，今年共有52%的註冊選民已經提前投票或計劃這麼做，另外44%打算等到11月5日。在提前投票選民中，民主黨總統候選人哈里斯的支持率領先特朗普17個百分點；在堅持等到投票日當天的選民中，特朗普支持率領先21個百分點。



哈里斯爭取非裔男士支持



佐治亞州是2020年美國大選最激烈的戰場之一。當時，拜登以微弱優勢在該州勝出，成為1992年以來首位贏得該州的民主黨人，但特朗普拒絕認輸。佐治亞州進行了一次手工重新計票和一次機器重新計票，最終確認拜登以11779票的優勢勝出。特朗普隨後打電話給該州選舉官員，要求其“找出11780張選票”以推翻選舉結果，引發軒然大波，特朗普也因此面臨刑事起訴。



今年，佐治亞州同樣是兩黨爭奪的焦點，法律戰已經打響。該州法官麥克伯尼14日駁回富爾頓縣選舉委員會共和黨籍成員亞當斯的訴訟，裁定地方選舉官員不得拒絕認證選舉結果。麥克伯尼15日還叫停一項要求人工計票的新規定，並指出新規在選舉日前幾周出台，可能造成行政混亂。共和黨主導的佐治亞州選舉委員會上月通過這項新規。

