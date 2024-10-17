習近平：為擴大高水平對外開放再立新功

左圖：15日下午，習近平在漳州市東山縣陳城鎮澳角村考察時，步行察看澳角灣海域環境和村容村貌。右圖：10月15日至16日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在福建考察。這是16日上午，習近平在中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區參觀自由貿易試驗區建設成果展。（圖源：新華社） 中評社北京10月17日電／據大公報報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在福建考察時強調，福建要深入貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，扭住建設機制活、產業優、百姓富、生態美的新福建目標不放鬆，一張藍圖繪到底，繼續在加快建設現代化經濟體系上取得更大進步，在服務和融入新發展格局上展現更大作為，在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，在創造高品質生活上實現更大突破，進一步全面深化改革，全方位推動高質量發展，在中國式現代化建設中奮勇爭先。福建和廈門要適應形勢發展，穩步推進制度型開放，對接國際高標準深耕細作，多出一些制度性、政策性成果，為擴大高水平對外開放再立新功。



打造21世紀海上絲綢之路核心區



據新華社報導：10月15日至16日，習近平在福建省委書記周祖翼和省長趙龍陪同下，先後來到漳州、廈門等地，深入鄉村、紅色教育基地、文物保護單位、自由貿易試驗區等考察調研。



穩推制度型開放 對接國際高標準



15日下午，習近平首先來到漳州市東山縣考察。該縣東南部的陳城鎮澳角村三面臨海，近年來走出一條以海興村、以海強村的新路子。習近平步行察看澳角灣海域環境和村容村貌，詳細瞭解海鮮幹貨和漁獲產品交易情況。得知不少海產品購銷兩旺，村民收入不斷增加，習近平很高興。他對紛紛圍攏過來的村民和漁民們說，你們村我23年前來過，至今記憶深刻。這次來看到村裡發生了很大變化，很是欣慰、很有感慨。新時代新征程農村一定會有更加光明的前景，農民會有更加火熱的生活。村級黨組織要發揮火車頭作用，帶領鄉親們做好“海”的文章，在鄉村振興、共同富裕的道路上一往無前。



16日上午，習近平在廈門考察了中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區。他參觀自由貿易試驗區建設成果展，聽取當地擴大改革開放、探索海峽兩岸融合發展新路等情況介紹，同綜合服務大廳窗口工作人員互動交流。



習近平指出，廈門特區經過40多年發展，發生了當年難以想像的巨大變化。今天，抓改革開放，無論深度還是廣度，都比過去要求更高了。福建和廈門要適應形勢發展，穩步推進制度型開放，對接國際高標準深耕細作，多出一些制度性、政策性成果，為擴大高水平對外開放再立新功。

