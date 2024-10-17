【
大
中
小
】 【
打 印
】
中國海警依法驅離日非法入釣魚島領海船只
http://www.CRNTT.com
2024-10-17 16:18:01
6月30日，中國海警鶴寶艦在我國黃岩島附近海域值守（無人機照片）。（圖源：新華社）
中評社北京10月17日電／據大公報轉編中國海警局網站報導，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，10月15日至16日，日“鶴丸”號漁船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其采取必要管控措施并警告驅離。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。中國海警艦艇將繼續依法在本國管轄海域開展海上維權執法活動，維護國家主權、安全和海洋權益。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日漁船非法進入我釣魚島領海
(2024-10-17 13:09:57)
中國海警依法驅離日非法進入我釣魚島船只
(2024-07-04 16:54:43)
琉球地位－釣魚島主權問題與東亞國際體系的和平改造
(2024-05-08 14:26:31)
中方就日方涉釣魚島消極動向提出嚴正交涉
(2024-04-29 12:58:58)
中國海警依法驅離日非法進入釣魚島領海船只
(2024-01-28 10:40:53)
中國海警艦艇編隊1月11日在釣魚島領海巡航
(2024-01-11 15:39:08)
中國海警艦艇編隊18日在釣魚島領海巡航
(2023-12-19 10:22:42)
中國海警依法驅離日非法進入我釣魚島領海船
(2023-12-10 16:11:33)
中國海警艦艇編隊11月9日在釣魚島領海巡航
(2023-11-10 09:49:23)
中國海警依法驅離日非法進入釣魚島領海船只
(2023-03-16 09:51:00)