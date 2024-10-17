中國海警依法驅離日非法入釣魚島領海船只

6月30日，中國海警鶴寶艦在我國黃岩島附近海域值守（無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京10月17日電／據大公報轉編中國海警局網站報導，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，10月15日至16日，日“鶴丸”號漁船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其采取必要管控措施并警告驅離。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。中國海警艦艇將繼續依法在本國管轄海域開展海上維權執法活動，維護國家主權、安全和海洋權益。