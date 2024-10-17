世界媒體峰會已成碰撞智慧共話合作重要平台

中評社北京10月17日電／據新華社消息，“世界媒體峰會已成為全球最具代表性的綜合媒體論壇。”今日俄羅斯國際通訊社副總編輯德米特裡·戈爾諾斯塔耶夫說。



由新華社聯合新疆維吾爾自治區人民政府共同主辦的第六屆世界媒體峰會10月12日至17日在北京、新疆舉行，“人工智能與媒體變革”是本屆峰會的主題。



“每屆峰會都會提出一個新聞業界最為關切的重要議題。當前，人工智能技術開始被應用於媒體行業和信息空間，及時確定人工智能技術的使用規則和道德標準極為重要。”正在參加峰會的戈爾諾斯塔耶夫在接受記者採訪時說。



“人工智能，像人類的許多發明一樣，是一把雙刃劍，我們需要深入討論並負責任地應對。”半島媒體集團執行總裁穆斯塔法·蘇瓦格特別代表薩拉赫丁·阿卜杜拉說。



世界媒體峰會自2009年10月首次舉行以來，已經成為世界媒體碰撞智慧、共話合作的重要平台。



“媒體業的不斷出新，要求全球媒體人加強對話。在此背景下，創建世界媒體峰會是一個正確且富有遠見的決定，具有里程碑意義。”俄羅斯塔斯社社長安德烈·孔德拉紹夫在第六屆世界媒體峰會開幕式上致辭時說。一個月前，這家俄羅斯通訊社舉辦了建社120周年慶祝活動。



孔德拉紹夫表示，今年是世界媒體峰會創建15周年，這一機制已成為推動國際媒體合作的高效平台。



俄羅斯《勞動報》副總編輯米哈伊爾·莫羅佐夫此次是第四次參加世界媒體峰會，也是他連續第二年來華參會。“在這裡，我們可以瞭解世界不同國家和地區媒體的動向及其關切，感受國際媒體業的發展脈搏。”他說。

