日本衆議院選戰打響　自民黨盼重獲信任

圖：東京街頭15日貼出日本眾議院選舉候選人的海報。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京10月17日電／據大公報綜合共同社、《日本經濟新聞》報道：日本政府15日發布第50屆衆議院選舉公示，正式打響衆議院選戰。投票和計票將於27日進行。本屆選舉共有1344人參選，執政兩黨自民黨和公明黨能否獲得過半議席成為外界關注焦點。受政治黑金醜聞等因素影響，自民黨選情堪憂，已故前首相安倍晉三心腹萩生田光一等人甚至未能得到黨內提名，只能以無黨派身份參選。



日本衆議院選舉實行小選區和比例代表并行制。小選區選舉中，選民直接投票給候選人，得票最多者當選；比例代表由選民對各政黨投票，各黨按得票比例分配議席。



此次來自日本朝野9黨的1344名候選人將爭奪共計465個議席。據日媒報道，選舉公示發布前，自民黨擁有247個議席，公明黨有32席；兩黨能否繼續確保維持政權所需的過半議席（233席）受到關注。



受政治黑金醜聞影響，自民黨支持率持續低迷。日本新首相、自民黨總裁石破茂稱，此次選舉最大目標是努力恢複民衆信賴。與政治黑金醜聞有關的46人登記參選，其中34人獲得自民黨提名，但萩生田光一等12人未獲提名，只能以無黨派身份在小選區參選。石破內閣中的法務大臣牧原秀樹、複興大臣伊藤忠彥等人同樣選情堪憂。



此次是安倍2022年遇刺身亡後日本首次舉行大規模選舉，警方已加強候選人安保，將候選人身後及周邊高處列為重點防範區域。