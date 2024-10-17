應對AI虛假信息　加速構建“真實性”防線

中評社北京10月17日電／據新華社消息，人工智能（AI）在拓展創意邊界、提升傳播效能的同時，也帶來虛假信息泛濫、知識產權侵權等隱憂，給國際傳播生態建設帶來新挑戰。一些媒體和國際組織開始探索如何應用AI新技術應對AI虛假信息，“用技術對抗技術，用魔法打敗魔法”。



“虛假信息出現在戰爭中並不是什麼新鮮事，但它在數字時代獲得了前所未有的力量。”在14日於新疆烏魯木齊召開的第六屆世界媒體峰會開幕式上，談到虛假信息對現實世界造成的破壞，紅十字國際委員會東亞地區代表處傳播部主管巴昱華表示關切。



生成式AI和大模型技術的應用，讓世界進入了數字信息“眼見不一定為實，耳聽不一定為真”的時代。聲音、視頻、圖像等多模態AI“深度偽造”內容的出現，營造出越來越多的虛假信息迷霧。



“生成式AI技術將增加製作精良的錯誤信息和虛假信息的風險。在一個內容如此豐富的世界裡，對可信新聞來源、強有力的事實核查和透明度的需求只會越來越大。”路透社亞太副總裁顔靈思在媒體峰會期間表示。



美國新聞可信度評估與研究機構一直在跟蹤評估生成式AI製造虛假信息的能力。該機構去年底發布的一份報告顯示，利用AI代理創建的假新聞網站在7個月內從49個增至600多個。



儘管AI的應用帶來了整個媒介生態的變革，使信息傳播環境日趨多樣化和複雜化，但當中不變的是媒體堅守事實與真相的使命與責任。



“技術為我們開啟了新機遇，但也帶來了新挑戰。人工智能不僅會提高新聞傳播的效率，也要求我們重新思考我們的道德標準。”匈牙利ATV媒體集團首席執行官科瓦奇·陶馬什說，“我堅信，堅守真相和事實仍然是我們媒體的核心，是我們在數字時代的責任。”

