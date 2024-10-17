連續兩年衰退，德國經濟“病”了？

中評社北京10月17日電／據新華社消息，德國長期被視作歐洲經濟的“火車頭”，去年卻淪為“全球唯一負增長的發達經濟體”。德國政府最新預測顯示，2024年德國經濟還將萎縮0.2%。德國官員和研究德國問題的學者認為，德國經濟受到公共投資過於保守、過於依賴製造業和出口貿易等內部痼疾和俄烏衝突等外部因素困擾，短期內恐難恢復昔日光彩。



舊病復發？



20多年前，英國《經濟學人》雜誌曾稱當時陷入經濟萎靡狀態的德國為“歐洲病人”。但隨後德國逐步擺脫低迷，在2008年國際金融危機後的十年迎來蓬勃發展，成為歐洲經濟“火車頭”。



如今，德國經濟出現“舊疾復發”跡象。繼2023年成為唯一負增長的發達經濟體後，德國聯邦政府9日發布的秋季經濟預測報告顯示，2024年德國國內生產總值還將萎縮0.2%，相比春季報告預測的0.3%增速進一步下調。這意味著德國經濟將連續第二年陷入衰退。



今年以來，德國經濟復甦面臨著高通脹、高利率以及出口需求疲軟等諸多棘手問題。德國為外向型經濟，在外需疲軟影響下，工業生產、工廠訂單以及出口數據第二季度均出現環比下降，表現不佳。



中小企業出現“破產潮”。德國信用機構“信貸改革”公司報告顯示，今年上半年，德國約有1.1萬家企業破產，比去年同期增長近30%，為2016年以來之最。



大企業則出現“裁員潮”。大眾汽車公司9月宣布考慮裁員並將關閉其在德國部分工廠；汽車零部件製造商采埃孚公司計劃在2028年前裁員1.1萬至1.4萬人；運輸業製造商大陸集團啟動裁員7150人計劃。

