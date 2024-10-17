中德汽車產業期待續寫成功故事

中評社北京10月17日電／據新華社消息，“在這場中德汽車大會上，‘國際合作’這個詞最熱，在嘉賓致辭和交流中被頻繁提及。”德國大眾集團前全球監事會成員烏韋·庫爾特·弗裡奇告訴新華社記者，德中產業界在對話交流中攜手挖掘數字化與可持續轉型的合作機遇，期待兩國汽車產業延續合作共贏的成功故事。



第八屆中德汽車大會15日在德國慕尼黑舉辦。來自中德兩國政府、汽車產業鏈和工商協會近400名業內人士匯聚一堂，共同圍繞大會主題“碳中和與未來出行”、全球汽車產業轉型趨勢、中德汽車產業合作機遇與挑戰等展開深入探討。



與會代表認為，全球汽車產業面臨前所未有的變革與突破，中德汽車產業合作前景廣闊，雙方應充分發揮各自優勢，實現資源共享與互補，推動汽車產業加快向數字化、智能化和可持續方向發展。



中國駐德國大使館經商處公使翟謙在大會致辭中指出，回顧過去，汽車產業合作始終是中德雙邊關係中的亮點。進入中國的德國車企，推動了中國現代化汽車工業體系建設。中國開放的市場環境，為德國車企提供了持續發展的沃土。與此同時，成長起來的中國車企，也在持續深化與德企的合作。



以德國汽車零配件供應商大陸集團為例，該集團1994年進入中國，如今在中國建有23個生產基地和28個研發中心。大陸集團中國區副總裁楊承祖告訴新華社記者，中國作為全球最大汽車市場，擁有無限的發展潛力和機遇，是大陸集團最重要的增長引擎之一。



據楊承祖介紹，大陸集團加強與中國汽車品牌和科技公司的創新合作，由市場需求和技術創新共同驅動。通過與中國汽車品牌和科技公司的合作，可以更好地瞭解中國市場和消費者需求，為其拓展海外市場、發展全球業務提供有力支持。同時，集團也可以充分利用中國市場創新技術快速發展的優勢，把成功的本土產品解決方案應用到更多的國際品牌車型上，助力全球汽車產業快速發展。

