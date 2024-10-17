非洲“巴掌田”裡種出中國菜

中評社北京10月17日電／據新華社消息，10月雨季來臨前，32歲的雅邁卡·馬丁斯第一次在自家田地收穫了中國白菜。正在田間指導種植的中國援助聖多美和普林西比（以下簡稱聖普）的專家們趕趟，成了雅邁卡白菜的第一批“買家”。



受氣候等種植條件影響，雅邁卡家的白菜葉片長、菜體瘦，外觀與原產自中國的白菜不同，而產量卻高於當地農戶常種的其他綠葉菜。白菜是中國專家組在聖普試驗推廣的蔬菜品種之一。他們通過測試和對比，篩選出茄子、辣椒等14個蔬菜品種，幫助當地居民解決蔬菜種類少、價格高的問題。



聖多美和普林西比位於非洲西部幾內亞灣，是聯合國公布的世界最不發達國家之一。聖普火山島的土壤和熱帶雨林氣候為可可種植提供了理想條件，其在一百年前成為全球最大可可產地。然而，過多降雨和光照不足限制了當地糧食和蔬菜種植。據聯合國糧農組織數據，聖普超過一半的日常食物依賴進口，超過一半人口面臨中度和嚴重糧食不安全問題。



雅邁卡的農田位於諾瓦摩卡村的山坡上，全家辛苦開墾出約兩畝“巴掌田”，面積不大，卻是村內最平坦的耕地。雅邁卡用一半面積種植甜椒。甜椒在當地每公斤售價約70元人民幣，是價格較高的蔬菜之一。



“中國專家教會我如何改進甜椒育苗技術，通過培育強壯的幼苗來提高蔬菜產量，以及如何減少病害。我還學會了利用雜草進行堆肥，以改良土壤，減少肥料的投入。”雅邁卡說，現在農田裡的甜椒產量幾乎翻倍，自己還種植了西葫蘆，這也是中國專家來後推廣的，在當地市場上每公斤售價也很高（約60元人民幣），家裡收入因此增加了很多。



蔬菜種植專家彭傑是中國專家組成員，負責指導像雅邁卡這樣的示範農戶。他告訴記者，自2023年8月抵達以來，他和同事一直在當地進行農業試驗、示範和推廣工作，利用多種資源，幫助當地農戶改良種植品種、提升種植技術、轉變種植理念，幫助他們實現增產增收。

