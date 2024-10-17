第136屆廣交會現場，境外採購商正在體驗產品。（圖源：人民網） 中評社北京10月17日電／據人民日報報導，第136屆廣交會於10月15日在廣東廣州開幕。本屆廣交會線下展參展企業超3萬家，設55個展區、171個專區。開展首日，廣交會現場人流如織，新企業、新產品、新技術集中呈現，成為集中展示發展新動能的舞台。



擁有國家高新技術等稱號的參展企業8000多家，比上屆增長超過40%



走進展館，只見一台優必選行走機器人從展位走出，向觀眾致意，引來眾多客商圍觀合影。在現場，這款機器人展現了雙手協同作業、多模態交互等技能，並能做到全程語音互動。



“這是優必選人形機器人第一次參加廣交會，我們希望借助廣闊的平台，將‘中國造’機器人帶向全世界。”優必選創始人、董事長兼首席執行官周劍介紹。



來到腦機接口領域獨角獸企業強腦科技的展台，只見一款智能仿生靈巧手自如伸縮，實現一部分人手的功能。工作人員介紹，這款醫療康復領域的智能仿生手，充分利用了非侵入式腦機接口技術和人工智能算法，上肢缺失的殘障朋友佩戴這款產品後，能進一步輔助行動。



“從廣交會看，中國產品、中國品牌已經邁上了高質量發展的新台階。”商務部中國對外貿易中心主任儲士家介紹，本屆廣交會參展企業中，擁有國家高新技術、專精特新“小巨人”、製造業單項冠軍等稱號的企業8000多家，比上屆增長超過40%；“新三樣”、數字技術、智能製造相關企業約3600家。



“你能分清這面‘墻’哪裡是電視，哪裡是油畫嗎？”在創維集團展台，工作人員陶雙華在一面油畫“墻”前介紹。記者仔細分辨，也難以找出隱藏在眼前巨幅油畫中的電視機。陶雙華按下遙控，油畫“墻”正中間和右上兩個區域亮光閃爍，顯示電視畫面，大家才發現電視機的所在。陶雙華介紹，本次廣交會，公司重點推介壁紙電視、油畫電視等產品，獲得了境外採購商青睞。



在格蘭仕展台，格蘭仕集團董事長梁昭賢介紹，企業實施數智化改造後，生產效率是過去的9倍。研發一個新品，過去周期需要10個月，引入數字技術後，研發周期縮短至3個月。

