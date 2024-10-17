雅萬高鐵見證中國印尼合作走深走實

中評社北京10月17日電／據新華社消息，“我夢中有一條紅色的飄帶，在千島之國穿行。一刹那就帶我來到群山之間，體會流動的魅力和全新改變……”一首以雅萬高鐵為主題的中印尼雙語歌曲《雅萬的紅飄帶》在印度尼西亞走紅。歌曲唱出了印尼民眾對雅萬高鐵的喜愛，也道出了雅萬高鐵通車一年以來給印尼社會和經濟帶來的深刻變化。



印尼是習近平主席提出共建“21世紀海上絲綢之路”的首倡之地。2023年10月17日，中國國家主席習近平與印度尼西亞總統佐科共同為雅萬高鐵正式開通運營揭幕。



作為兩國元首親自關心推動的中印尼共建“一帶一路”合作旗艦項目，雅萬高鐵過去一年的可持續運營改善了當地民眾生活，給印尼產業和區域經濟發展帶來新亮點，助力印尼現代化發展進程，成為推動兩國合作共贏的生動寫照。



發展之路：經濟騰飛新引擎



雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，是印尼和東南亞的第一條高速鐵路。全長142.3公里，最高運營時速350公里。雅萬高鐵中印尼運維聯合體10月1日的數據顯示，雅萬高鐵通車以來累計運送旅客超過540萬人次，其中包括來自159個國家和地區的國際旅客30萬人次。



萬隆文化和旅遊局局長阿里耶夫·賽義夫丁說，今年4月開齋節期間，萬隆酒店入住率激增至86.8%，多個景點的遊客數量隨之猛增，經濟效益有目共睹。



高鐵的開通讓許多曾經依賴農業收入的當地居民通過開設食品攤位、零售商鋪等方式改善了家庭經濟狀況。



“雅萬高鐵開通之前，我每天的收入衹有10萬印尼盾（1元人民幣約合2188.79印尼盾），但現在可以達到50萬印尼盾。”在萬隆德卡魯爾站附近售賣巽他族小吃的塔蒂·赫裡亞蒂說。

