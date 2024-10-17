以強有力監督服務保障國家糧食安全

中儲糧集團公司紀檢監察組始終牢記服務保障國家糧食安全這一“國之大者”，加強監督檢查，推動全系統各級黨組織和廣大黨員幹部、員工凝心聚力把黨中央決策部署落到實處。圖為日前，該組主要負責同志到中儲糧海南公司洋浦新建糧倉施工現場督導檢查。中儲糧集團公司紀檢監察組供圖（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，洪範八政，食為政首。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視國家糧食安全，始終把解決好十四億多人的吃飯問題作為治國理政的頭等大事，實施國家糧食安全戰略，不斷提高糧食綜合生產能力，搞好糧食儲備調節，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。中國儲備糧管理集團有限公司（以下簡稱“中儲糧集團公司”）承擔著服務保障國家糧食安全的重大職責使命。中儲糧集團公司紀檢監察組聚焦監督專責，努力踐行“守糧倉、捉老鼠、保平安”的莊嚴承諾，協助並督促集團公司黨組堅定不移全面從嚴治黨、全面從嚴治企，持之以恒正風肅紀，一刻不停懲治腐敗，持續淨化企業政治生態，為服務保障國家糧食安全提供堅強的紀律和作風保障。



牢牢把握強化政治監督這個首要任務



習近平總書記強調，政治監督是督促全黨堅持黨中央集中統一領導的有力舉措，要在具體化、精準化、常態化上下更大功夫。紀檢監察機構要把政治監督作為履行監督職責的根本，推動各級黨組織把堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”貫徹到工作中、落實到行動上。中儲糧集團公司紀檢監察組協助並督促集團公司黨組聚焦服務保障國家糧食安全這一“國之大者”，不折不扣貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署，嚴肅查處多起涉糧事件，組織開展以案為鑒、以案促改、建立長效機制工作，扎實開展“假租倉、轉圈糧、虛庫存”專項治理，持續深化糧食購銷領域腐敗問題專項整治，高標準、嚴要求推進兩輪中央巡視反饋問題整改，更好履行“兩個確保”職責使命。實踐中我們深刻認識到，加強政治監督，方向要明確，路徑要正確，這個方向路徑就是習近平總書記強調的政治監督具體化、精準化、常態化的重要要求。要把嚴明黨的政治紀律和政治規矩擺在突出位置，聚焦政治忠誠、政治安全、政治責任、政治立場、黨內政治生活，及時發現、著力解決“七個有之”問題。要圍繞中儲糧集團公司中心任務，盯住具體人具體事，加強對糧食儲備購銷、新建糧倉和信息化建設、科技儲糧、安全生產等重點領域和關鍵環節的監督檢查，及時發現問題，深入分析研究，找准根源症結，有針對性地提出意見建議。要完善習近平總書記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署落實機制，健全政治監督台賬管理、督查問責、“回頭看”等工作機制，確保執行不偏向、不變通、不走樣。