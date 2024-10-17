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暴力事件頻發，美國槍患何時休？
http://www.CRNTT.com
2024-10-17 14:32:04
中評社北京10月17日電／據新華社消息，美國正深陷槍支暴力漩渦，無法自拔。
據美國“槍支暴力檔案”網站數據，今年以來，美國已發生420起大規模槍擊事件，超1.3萬人在各類槍支暴力事件中死亡。與此同時，美國圍繞“控槍”展開的黨爭和撕裂的民意越發不可收拾。
生存權是首要的基本人權，如果連本國民眾的生命安全都無法保障，美國打著“人權衛士”的旗號，對其他國家的人權狀況說三道四，豈不貽笑大方？
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