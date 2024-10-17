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中國首個跨境旅遊合作區正式啟動運營
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2024-10-17 14:42:49
中評社北京10月17日電／據新華社消息，10月15日上午，中越德天（板約）瀑布跨境旅遊合作區驗證大廳內人頭攢動，我國首個跨境旅遊合作區開啟正式運營。
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