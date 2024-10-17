用科學工作方法幹實事謀實招求實效

近日，貴州省六盤水市紀檢監察幹部在六枝特區月亮河彝族布依族苗族鄉進行走訪調研，瞭解群眾反映相關問題情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，紀檢監察機關作為黨的“紀律部隊”，鬥爭是天然的品格、工作的常態。新征程上，紀檢監察機關要用好深學習、實調研、抓落實工作方法，在深學習上下功夫，把學懂弄通做實黨的創新理論作為一種政治追求、一種工作方式、一種生活習慣；在實調研上下功夫，用好習近平新時代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論，找准問題找對路徑，找到解決問題的辦法和舉措；在抓落實上下功夫，敢於動真碰硬，狠抓執行落實，體現擔當作為。實踐中，貴州省紀委監委深學細悟習近平總書記關於調查研究的重要論述精神，緊緊圍繞紀檢監察工作面臨的重點難點攻堅破題，著力構建上下聯動、全員參與的大調研工作格局，助推黨風廉政建設和反腐敗鬥爭不斷開創新局面。



堅持加強領導與示範引導並行，以上率下凝聚調研合力



習近平總書記強調，“調查研究不僅是一種工作方法，而且是關係黨和人民事業得失成敗的大問題”“黨員幹部特別是領導幹部帶頭深入調查研究，撲下身子幹實事、謀實招、求實效”。紀檢監察的大量工作，本質上就是調查研究。當前，黨風廉政建設和反腐敗鬥爭面臨許多新情況新問題，迫切需要加強調查研究，把普遍性問題找出來、把真實情況摸上來、把基層創新經驗總結好。



貴州省紀委監委高度重視監督調研工作，及時跟進黨中央關於全面從嚴治黨決策部署、中央紀委歷次全會工作要求，注重發揮組織作用、系統優勢，不斷研究新情況、解決新問題、總結新經驗、探索新規律，切實以高質量調研服務保障紀檢監察工作高質量發展。省紀委常委會每年專題聽取調研工作整體情況匯報、審議年度調研工作方案，從嚴壓實責任。省紀委監委主要負責人率先擔當，在全力協助省委主要領導開展推進全面從嚴治黨重大課題調研的同時，著眼縱深推進紀檢監察工作高質量發展，牽頭圍繞從嚴管理監督與鼓勵擔當作為有機統一的路徑機制、新時代貴州廉潔文化建設等重點課題開展調查研究，為全省紀檢監察系統作出示範。省紀委監委其他班子成員每年立足各自分管領域實際精選調研課題，小切口、大縱深，實打實解剖“麻雀”，樹立了以調研推動工作的鮮明導向。為促進省紀委委員履職盡責，省紀委專門制定出台《貴州省紀律檢查委員會委員調查研究工作規定》，對省紀委委員開展調查研究工作進行規範，要求省紀委委員每年自主完成一批課題調研，積極建睿智之言、獻務實之策。

