黃沙地上一抹綠——探訪中巴友誼林

中評社北京10月17日電／據新華社消息，從空中俯瞰巴基斯坦西南部港口城市瓜達爾，中巴友誼林這片綠洲在瓜達爾以黃色為主色調的黃沙地上格外亮眼。再拉近些，還能看到用榿果木修剪而成的“中巴萬歲”四個立體大字。



中巴友誼林占地面積約3個標準足球場大。新華社記者日前探訪這片友誼林時，園丁比拉爾·賈韋德正仔細為友誼林東北角新種的小樹苗澆水。他說，附近的人們都喜歡來這片樹林裡遛彎，自己一定要把林木呵護好。



瓜達爾港是中巴經濟走廊的支柱項目之一。2013年，中國海外港口控股有限公司（以下簡稱“中國港控”）取得瓜達爾港口及自由區運營權，開始對瓜達爾港進行包括基礎設施、生態環境在內的全方位升級改造。



在當地語言裡，“瓜達爾”意為“風之門”。這裡氣候乾燥炎熱，地表植被少，土壤鹽漬化、沙漠化嚴重。中國港控綠化負責人王瑞磊介紹說，這片友誼林以前是垃圾場。中方團隊到瓜達爾後，根據當地氣候特點，選取具有防風固沙功能的樹種種植在友誼林中。截至目前，已累計種植適合熱帶乾旱地區的植物4000餘株。



在友誼林的溫室裡，蘆薈、仙人掌、綠蘿、金邊吊蘭、文殊蘭等茁壯生長。在溫室外，育林員阿拉·布克什指著幾棵樹木向記者介紹說，這是從中國引進的帝王蕉，同本地品種相比，帝王蕉果實更飽滿，深受巴基斯坦果農歡迎。