新疆：歷史與現代交匯、自然與科技融合之地

中評社北京10月17日電／據新華社消息，“小時候，我從書本上第一次看到‘絲綢之路’這個詞。今天，我親臨絲路名城，這種感覺就像置身於歷史長河之中，太震撼了！”在吐魯番博物館里，巴西《聖保羅頁報》首席商務官馬塞洛·索薩·利馬·貝內斯一邊拿起手機興奮地給精美的藏品拍照，一邊向記者講述自己和絲綢之路的不解之緣。



第六屆世界媒體峰會14日在烏魯木齊開幕。峰會期間，貝內斯作為與會嘉賓在新疆吐魯番參訪。



吐魯番位於天山山脈南麓，維吾爾語意為“富庶豐饒的地方”，這里也是古絲綢之路重鎮。乾燥炎熱的氣候特點，幫助大量珍貴文物穿越千年保存至今。



“絲綢之路開啟了東西方交流的先河。千年之後，它成為了中國尋求合作共贏，促進文化繁榮的重要途徑。”貝內斯說，“吐魯番博物館的藏品種類多樣，令人驚嘆。石器、陶器到布料、文書……展品涵蓋了生活的方方面面，我仿佛在親歷歷史，書中的描述與現實相映成輝。”



新疆不僅是多民族、多文化的聚集區，豐富的風能和太陽能資源也為新疆經濟社會發展提供了有力能源支撐。在國能集團龍源吐魯番新能源有限公司的展示台，貝內斯被光伏運行維護VR體驗區吸引。通過VR眼鏡，他可以置身高空操作台，俯瞰整座發電場。



“太壯觀了！自然風光與能源技術共同編織了一幅美景。這足以展示中國在新能源開發與利用領域的強大實力。”他說。