改革必須堅持實幹為要

中評社北京10月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記指出，改革要重視謀劃，更要抓好落實。黨的二十屆三中全會圍繞進一步全面深化改革、推進中國式現代化這一主題，科學擘畫了新一輪改革的宏偉藍圖。全會通過的《決定》將“更加注重改革實效”作為進一步全面深化改革的指導思想，要求全黨必須求真務實抓落實、敢作善為抓落實，為我們更好學習貫徹全會精神指明了方向、提供了遵循。



更加注重改革實效，是新時代全面深化改革經驗的深刻總結，也是推動改革向縱深發展的必然要求



改革要發揚釘釘子精神，察實情、出實招、求實效，把工作抓實、基礎打實、步子邁實。新時代全面深化改革之所以取得偉大成就，關鍵就在於始終把解決實際問題作為突破口，以抓鐵有痕、踏石留印的決心和緊盯不放、一抓到底的韌勁，幹在實處、務求實效，確保改革有力有序推進，推動許多領域實現歷史性變革、系統性重塑、整體性重構。進一步全面深化改革是十八屆三中全會以來全面深化改革的實踐續篇，也是新征程推進中國式現代化的時代新篇，攻堅克難任務更重、人民群衆期待更高、重大風險挑戰更多，只有在改革落實上下更大功夫、著力提升改革實效，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民，在改革中不斷增強群衆的獲得感、幸福感、安全感，才能把一切可以團結的力量團結起來，把一切可以調動的積極因素調動起來，形成進一步全面深化改革、推進中國式現代化的強大合力。



更加注重改革實效，必須求真務實抓落實



實事求是、求真務實，是我們黨的光榮傳統和優良作風，是重要的思想方法和工作方法，也是進一步推進全面深化改革這場偉大社會革命的關鍵所在。要在察實情上下功夫，把“實事”作為“求是”的基礎、把摸准實際情況作為務實推進改革的前提，走好新時代黨的群衆路綫，堅持大興調查研究之風，緊緊圍繞解決推進中國式現代化面臨的突出矛盾和人民群衆急難愁盼問題，主動問計於民、問需於民，注重發揚民主、集思廣益，努力把情況摸清、把問題找准、把對策提實，確保選准找好改革發力點和突破口。要在出實招上下功夫，准確把握《決定》提出的各項改革任務的根本目的和本質要求，緊密結合本地區本部門工作實際，因地制宜、主動作為，聚焦自身面臨的主要矛盾和矛盾的主要方面，抓緊研究制定切合實際、精准管用的具體改革舉措，不斷將《決定》的“大寫意”精雕細琢為“工筆畫”、精准轉化為“施工圖”。要在求實效上下功夫，樹立和踐行正確政績觀，堅決反對形式主義、官僚主義，切忌搞徒有其表的形象工程、勞民傷財的面子工程、急功近利的政績工程，真正把心思和精力都花在謀劃和推進改革實事上，一錘接著一錘敲、一棒接著一棒幹，以實績實效和人民群衆滿意度檢驗改革。

