深化專項整治護航鄉村振興

中評社北京10月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，黨的二十屆三中全會對運用“千萬工程”經驗，健全推動鄉村全面振興長效機制進行了重要部署。實踐中，福建省三明市紀委監委將“用改革精神和嚴的標准管黨治黨”的工作要求貫穿履職盡責全過程，不斷深化鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治，為全面推進鄉村振興提供堅強保障。



把握“嚴”的標准。全面推進鄉村振興必須堅持“嚴”字當頭，以嚴明的紀律和過硬的作風，堅持原則、把握政策、注重效果，做到嚴有方向、嚴有落點、嚴有抓手。全面從嚴推動責任落實，聚焦全面推進鄉村振興政治責任落實，構建職責清晰、各負其責、合力推進的責任體系，以壓責從嚴、督責從嚴、問責從嚴，督促市、縣、鄉、村四級書記嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，切實把責任扛在肩上、抓在手上。一嚴到底推動專項整治，堅持嚴的基調、采取嚴的措施，全力推進鄉村振興領域突出問題集中整治，加強對重點項目、重大資金、重要環節的監督檢查，堅決清除鄉村振興政策落實梗阻，看住國家資產、集體財產，嚴肅懲治損害群衆利益的腐敗行為。嚴管厚愛推動擔當作為，把紀委是“黨員之家”的工作理念貫穿專項整治全過程、各環節，堅持從嚴管理監督與鼓勵擔當作為相統一，在統籌“四項監督”中更加注重協同高效，准確運用“四種形態”，認真落實“三個區分開來”，做實做細澄清正名、回訪教育等工作，努力營造幹部敢為、地方敢闖、企業敢幹、群衆敢首創的良好發展環境。



創新“准”的方法。全面推進鄉村振興必須堅持“准”字為要，把精准思維貫穿全過程各方面，創新監督方式方法，實現政治效果、紀法效果、社會效果有機統一。做實政治監督推動決策部署精准落地，用好深學習、實調研、抓落實工作方法，深刻領會習近平總書記關於鄉村振興的重要論述精神，認真梳理全面推進鄉村振興重點監督事項，細化政治監督台賬，明確責任分工，聚焦推進落實的關鍵環節和時間節點，推動構建“選題立項、定單實施、督導問效、晾單評曬”工作閉環，推動鄉村振興不斷取得實質性進展、階段性成果。做准專項監督推動重點問題精准糾治，聚焦鄉村振興項目權力集中、資金密集、資源富集的重點領域，通過建立鄉村振興政策庫、項目庫、問題綫索庫，摸清家底掌握實情，圍繞鄉村振興項目建設“全周期管理”關鍵要素，加強比對分析、梳理共性問題、提出應對措施、形成監督指引，見人見事見效推進專項整治，做到精准施策、靶向施治。做強基層監督推動基層幹部精准履職，充分發揮基層紀委職能優勢和“前哨”“探頭”作用，推行一村一分析、一月一清單、一片一協作、一戶一訪察等工作機制，全程跟蹤、閉環監督，對鄉村振興重點項目實地督查，對易致貧返貧等重點人群開展入戶走訪，對相關台賬進行數據比對、關聯分析、篩選碰撞，對苗頭性、傾向性問題及時報告處理，對群衆身邊“蠅貪蟻腐”嚴肅查處、堅決懲治。

