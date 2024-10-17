涵養風清氣正校園生態

中評社北京10月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，黨的二十屆三中全會強調，堅持用改革精神和嚴的標准管黨治黨，完善黨的自我革命制度規範體系，不斷推進黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高。深化高校紀檢監察體制改革，是全面貫徹黨的教育方針、堅持社會主義辦學方向、落實立德樹人根本任務的現實需要。高校紀檢監察機構要發揚自我革命精神，不斷改革創新紀檢監察工作的理念、機制、內容、方式，縱深推進全面從嚴治黨，為推動建成教育強國提供堅強紀律保障。



以理念思路革新為先導，做實做細監督職責。習近平總書記強調，要用“全周期管理”方式，推動各項措施在政策取向上相互配合、在實施過程中相互促進、在工作成效上相得益彰。要堅持系統觀念，將高校廉潔建設視為一個系統工程，堅持懲治震懾、制度約束、提高覺悟一體發力，把日常監督和查辦案件、以案促改有機結合起來。要健全責任體系，壓緊壓實校院兩級黨組織主體責任、黨組織書記第一責任人責任、領導班子成員“一崗雙責”和紀委監督責任，加強對“一把手”和領導班子監督，把嚴的要求貫穿管黨治黨、辦學治校的全過程、各方面。要形成工作閉環，召開全面從嚴治黨工作會議明確“路綫圖”，定期開展專題會商，把黨風廉政建設落實情況作為基層黨組織書記抓黨建述職評議考核的重要依據。



以體制機制革新為支撑，建立健全監督體系。完善各類監督貫通協調機制，健全紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視監督統籌銜接制度，推動“四項監督”在決策部署指揮、資源力量整合、措施手段運用上更加協同高效。要以黨內監督為主導，促進審計監督、財會監督、統計監督等各類監督力量整合、程序契合、工作融合。要充分運用“室組校”聯動機制，充分發揮各自資源優勢，推動派駐從有形覆蓋向有效覆蓋轉化。要推動形成嚴管嚴治長效機制，在強化制度系統集成和效應叠加方面積極探索，圍繞紀檢監察權力規範運行，構建系統完備的監督執紀執法制度體系，加強對制度落實情況監督檢查，切實發揮制度剛性約束作用。



以文化供給革新為重點，持續激發監督動能。文化傳承與創新是高校的重要職能，廉潔文化建設是校園文化建設的重要內容。要強化幹部職工廉潔文化教育，以鞏固拓展黨紀學習教育成果為契機，通過舉辦校園廉潔主題文化展、匯編警示教育材料等形式，加強紀律教育的針對性和時效性。要加強學生廉潔文化教育，把廉潔文化教育與新生入學教育、畢業生離校教育等有機融合。有條件的高校可以加強紀檢監察學科建設，打造專業化平台。要創新廉潔文化教育方式，加強高校廉潔文化宣傳教育，通過設計廉潔文化墻、融入廉潔文化景觀，組織拍攝廉潔微電影、短視頻等，不斷豐富廉潔文化產品供給，形成幹部廉潔履職、教師廉潔從教、學生崇廉尚廉的良好氛圍。

