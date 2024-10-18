李家超：施政報告進一步深化改革為治理提升

香港特區行政長官李家超17日赴特區立法會出席《行政長官2024年施政報告》答問會（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月18日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超17日在特區立法會出席《行政長官2024年施政報告》答問會。李家超表示，改革衹有進行時，沒有完結時，今年的《施政報告》是進一步深化改革。改革是為了治理的提升、結果的提升，不是為改而改。要明白立甚麼、破甚麼，要因地制宜、張弛有度、拿捏得當。李家超強調，改革除了是特區政府的責任，亦是整個社會都必須一起參與推進的。在行政主導和“愛國者治港”原則相適應下，行政立法機關都有帶領社會改革的角色。在要求他人改革的同時，更重要的是從自身開始，自我革新，自我識變、應變、求變。



李家超16日發表了就任後第三份《施政報告》，主題是“齊改革同發展 惠民生建未來”。李家超17日在立法會特首答問會開場發言時表示，今年的《施政報告》繼續貫徹習近平主席七一重要講話的“四點希望”，並就改革和變化闡述理念和發展目標、關鍵措施及績效指標，貫徹落實二十屆三中全會精神：致力發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，將香港打造成為國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制；以及繼續深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。今年同時制訂《施政報告》附篇，在附篇中再細列其他措施和相關內容。



“兩年多前，我在參選時就在政綱提出‘我們必須有變革精神’、‘要進一步革新’，會建立‘以結果為目標’的政府，設定績效指標以改革政府文化。”李家超說，“改革衹有進行時，沒有完結時，今年的《施政報告》是進一步深化改革。”