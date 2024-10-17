把紀律教育融入日常抓在經常

浙江省開化縣紀委監委緊扣年輕幹部成長特點，深入開展“源頭青廉”年輕幹部紀律教育活動，通過用好一本典型案例選編、參觀一次法紀教育基地等9項措施，教育引導年輕幹部系好“第一粒扣子”。圖為該縣年輕幹部分組學習《年輕幹部違紀違法案例選編》。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記強調，要鞏固深化黨紀學習教育成果，堅持融入日常、抓在經常，把黨紀學習教育成果持續轉化為推動高質量發展的強大動力。如何常態化推進學紀知紀明紀守紀，建立經常性和集中性相結合的紀律教育機制，綜合發揮黨的紀律教育約束、保障激勵作用，引導推動黨員、幹部在遵規守紀前提下，勤奮工作、放手幹事、銳意進取、積極作為？網友們在中央紀委國家監委網站留言板留言，分享對此的認識和體會，並提出意見建議。



建立經常性和集中性相結合的紀律教育機制



下井徐家：推動紀律教育入腦入心、收到實效，要堅持分類分層實施，開展差異化、個性化教育。加強對“一把手”的紀律教育，要圍繞權力行使廉潔風險點，梳理權力清單和負面清單，有針對性地加強警示教育。加強對年輕幹部的紀律教育，要結合其心理特點，開展形式多樣、內容豐富的教育活動，引導年輕幹部系好廉潔從政的“第一粒扣子”。加強對新提拔幹部的紀律教育，要打好“預防針”，將黨章黨規黨紀作為教育培訓“必修課”，引導新提拔幹部深入、系統學習。



越甲：學紀方可知紀，明紀才能守紀。黨紀學習教育，要堅持學用結合，融入日常、落在實處。一方面要遵循對象特點，增強針對性與實效性，抓“關鍵少數”帶動絕大多數，抓薄弱環節，確保基層黨組織、流動黨員學有所得。通過分級分類、因人施教，實現黨紀學習教育全覆蓋，讓黨員幹部始終以黨規黨紀為標尺正身立行。另一方面，對違紀行為嚴肅追責，準確運用“四種形態”，落實“三個區分開來”，把從嚴管理監督和鼓勵擔當作為統一起來，做到寬嚴相濟、精準得當，調動保護黨員幹部積極性、主動性、創造性。



初心：常態化推進學紀知紀明紀守紀，要建立經常性和集中性相結合的紀律教育機制，把紀律教育融入日常教育管理監督，貫穿幹部成長全周期。要抓好幹部廉政檔案及時更新，發現傾向性苗頭性問題及時提醒。要建立健全容錯糾錯機制，合理把握政策界限，對該容的大膽容錯，不該容的堅決不容。要動真碰硬強化紀律執行，明確底線紅線，堅持黨性黨風黨紀一起抓，準確運用監督執紀“四種形態”，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去。



注重正反結合，堅持“常”“長”兼顧

