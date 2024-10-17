筆談｜做實做細以案促改

中評社北京10月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，化以案為鑒、以案促改是一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的重要舉措。紀檢監察機關要堅持系統施治、標本兼治，常態化做好審查調查“後半篇文章”，做到既善於發現問題又善於推動解決問題，切實發揮案件查辦治本功能。



強化各方責任。健全“黨委統一領導、紀委主導推進、案發單位具體落實”的領導體制和工作機制，各級黨委（黨組）針對責任範圍內發生的違紀違法案件，層層壓實以案促改主體責任、“第一責任人”責任和“一崗雙責”責任。紀檢監察機關通過制發紀檢監察建議、推動召開專題民主生活會和警示教育會、開展專項治理等方式，督促職能部門、案發單位落實整改責任。案發單位要堅持問題導向，制定整改方案，明確整改措施，舉一反三推動源頭治理，堵塞制度漏洞。



強化分類施治。堅持“小案早治、大案深治、多案同治”思路，對情節比較輕微的案件重在教育管理，督促違紀違法人員所在黨組織召開民主生活會或組織生活會，常態化開展紀律教育，落實好受處分人員幫教責任；對大案要案重在壓責補漏，落實“一案雙查”，健全風險防範機制，持續修複淨化政治生態；對窩案串案重在系統治理，督促案發單位專題研究整改，突出重點開展專項整治，查糾結合深化標本兼治。



強化貫通融合。堅持以案促改與案件查辦同部署、同落實，以“全周期管理”理念做實做細“後半篇文章”。針對典型案件，推動案件剖析與案件查辦同步進行、以案促改建議與審理報告同步上會、健全制度與警示教育同步開展、監督責任和主體責任同步壓實，確保以案促改融合推進、系統開展。用活用好紀檢監察建議，完善“提出建議、限期整改、常態監督、跟蹤回訪、結果運用”工作機制，實現以案促改閉環管理。