筆談｜動真碰硬抓實整改

中評社北京10月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，發現問題是基礎，推動問題整改是關鍵，問題整改是以案促改的重中之重。紀檢監察機關要立足工作實際，發揚徹底的自我革命精神，聚焦紀檢監察監督和巡視巡察監督發現問題，動真碰硬把整改落實工作抓具體、抓深入、抓出成效。



要保持常抓不懈、久久為功的戰略定力，持之以恒淨化政治生態，緊盯遵守政治紀律和政治規矩、貫徹民主集中制原則、公正履職用權、重要事項請示報告等重點工作，進一步加大監督整改力度，及時有效化解風險隱患。要緊盯監督重點，突出重點人，盯住重點事，聚焦鄉村振興、教育就業等民生領域突出問題，深挖問題根源，實化整改措施，做好專項整治。



要敢於善於鬥爭，加強巡視巡察反饋問題對照自查，確保對照檢查全面深入、問題認領准確到位。盯住問題不放，制定監督方案，明確監督責任、重點任務和具體方式，加強對問題整改的督促指導。定期開展“回頭看”，看立行立改的問題是否有反彈回潮，看明確期限的問題是否按期整改完成，看長期整改的問題和長期堅持的措施是否持續有效、是否有新的階段性成果，督促有關責任主體在整改上持續用力、久久為功。



要堅持系統思維、問題導向，把“全周期管理”理念貫穿反腐敗工作全過程、把以案促改貫穿審查調查工作全過程，著力構建“發現問題、嚴明紀法、整改糾偏、深化治理”的工作閉環。深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，結合審查調查過程中發現的突出問題，緊盯重大項目、工程建設等領域腐敗問題，用好用足案件資源，深挖腐敗背後的權力運行風險點。堅持黨性黨風黨紀一起抓，深入開展集中性紀律教育，持續加強廉潔文化建設，見人見事開展警示教育，使嚴厲懲治、規範權力、教育引導緊密結合、協調聯動，不斷提高腐敗治理效能。