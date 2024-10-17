推動基層監督提質增效

中評社北京10月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，基層監督體系是黨和國家監督體系的“神經末梢”，是保障黨和國家方針政策執行的“最後一公裡”，是維護人民群衆切身利益的重要制度安排。紀檢監察機關作為黨內監督專責機關，必須堅定不移履行監督職責、強化監督執紀問責，持續加強和釋放監督效能，推動全面從嚴治黨向縱深發展。



把准職責定位，全力推動監督工作開好局、起好步。持續強化政治監督，聚焦重大戰略部署開展常態化監督檢查，圍繞生態環境保護、鄉村振興等重點領域開展“嵌入式”專項監督。持續完善紀檢監察專責監督體系，推進紀律監督、監察監督、派駐監督、巡察監督統籌銜接常態化制度化。深化運用“室組地”聯動機制，統籌運用各類監督力量，探索建立交叉檢查、定向“回頭看”等監督機制，著力破解監督力量分散、人手短缺等問題。完善以黨內監督為主導、各類監督貫通協調機制，加強紀法銜接，拓寬問題綫索來源，突出規範化、法治化、正規化建設。整合基層監督力量，深化運用“監督一張網”，完善村級小微權力清單制度，對與群衆密切相關的權力事項全面梳理，厘清村級組織和村幹部的職責權限。暢通群衆監督渠道，深化運用全員接訪制度，運用蹲點調研、開門接訪、帶案下訪等方式，深入一綫化解信訪難題，解決群衆急難愁盼問題。



明確監督重點，切實推動監督工作具體化、精准化。聚焦“關鍵少數”，壓實主體責任。層層壓實全面從嚴治黨主體責任，加強對各級黨委（黨組）工作落實情況的監督檢查，把清廉自貿港建設與經濟社會發展同謀劃、同部署、同推進、同考核。加強對“一把手”和領導班子監督，強化同級監督，督促“一把手”管好班子、帶好隊伍，履職盡責、擔當作為，著力破解突出矛盾和問題。聚焦重點領域，深化專項治理。持續前移監督關口，拓寬問題綫索渠道，統籌運用“室組地”聯合監督模式，結合信訪舉報、日常監督情況開展實地檢查，運用大數據等信息化手段，主動出擊、精准“排雷”。找准監督切口，加大違規吃喝問題整治力度。聚焦關鍵環節，規範權力運行。堅持運用“全周期管理”理念，把發現問題、推動整改、促進改革、完善制度貫通起來，推動相關部門和行業從制度層面堵塞漏洞，推動系統施治、標本兼治。



強化隊伍建設，有效推動監督工作再夯實、再提升。提高基層執紀執法水平。完善執紀執法權力運行制度機制，加強措施使用調研和實地檢查，開展案管系統和涉案財物信息管理系統辦理情況綫上抽查，強化法治意識、程序意識、證據意識。加強對執紀執法程序、定性量紀處理的監督，及時向案件承辦部門反饋案件審理發現問題。持續做好案件質量交叉評查工作，及時消除共性問題，破解個性問題。對涉及鎮、村（居）重要綫索、典型問題，特別是對群衆反映強烈問題，加大掛牌督辦、提級直辦力度。落實“三個區分開來”，建立健全案件審核把關機制，做實容錯糾錯、澄清正名工作。以嚴管厚愛打造紀檢監察鐵軍。加大自我淨化力度，嚴防“燈下黑”，建立常態化警示教育機制，教育引導紀檢監察幹部保持清正廉潔。持續加強能力建設，不斷提高規範化、法治化、正規化水平。加強專業化建設，增強紀法兼通素養，著重提升幹部監督檢查、審查調查、案件審理等業務能力。分級分類開展全員培訓，健全完善課程體系，提升業務能力。（海南省文昌市委常委，市紀委書記、監委主任 王元春）