中評社北京10月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，以習近平同志為核心的黨中央始終高度重視整治形式主義為基層減負，將其作為黨的作風建設的重要內容、關心關愛基層的重要舉措。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《整治形式主義為基層減負若幹規定》，體現了黨中央一以貫之、全面從嚴整治形式主義為基層減負的堅定決心，樹立了用改革創新的辦法為基層減負賦能、激勵幹部擔當作為的鮮明導向，為深化拓展整治形式主義為基層減負工作提供重要制度遵循。實踐中，湖南省常德市紀委監委始終堅持把整治形式主義為基層減負作為重要政治任務，立足監督職能職責，深入糾治加重基層負擔的形式主義、官僚主義問題，持續為基層減負鬆綁、賦能增效。



明規矩，全面壓實主體責任。整治形式主義為基層減負，督促各級黨委（黨組）履行主體責任、發揮示範帶動作用是關鍵。常德市紀委監委協助市委進一步完善市級層面整治形式主義為基層減負專項工作機制，組織各專項整治牽頭單位研究細化減負舉措，印發工作提示、政策解讀，切實強化督促指導，提升整治形式主義為基層減負的工作質效。印發做好基層減負監督執紀的通知，進一步明確重點監督事項，壓緊壓實各級黨委（黨組）主體責任和“一把手”第一責任人責任，督促推動職能部門牽頭開展對以形式主義做法加重基層負擔突出問題的整治工作。如，向市發改委等27家市直單位發出督辦函，督促重點圍繞“文山會海、督查檢查考核過頻”等5類加重基層負擔的問題開展自查，發現問題13個，制定整改措施24條，逐一明確整改時限和責任人，確保問題不折不扣整改到位。



抓重點，精准開展靶向監督。加重基層負擔的形式主義在不同地區、不同領域、不同層級有不同表現，精准發現、靶向糾治突出問題是重點。常德市紀委監委堅持把整治形式主義為基層減負工作作為日常監督、巡察監督、派駐監督的重要內容，緊盯文山會海、加碼考核、過度留痕等頑瘴痼疾開展精准監督，部署開展“政績工程”“形象工程”“指尖上的形式主義”“督檢考層層加碼”等方面專項整治，切實把基層幹部幹事創業的手腳從各類束縛中解脫出來。設置舉報綠色通道，全面梳理黨的二十大以來涉及8類“新形象工程”的信訪件、問題綫索，對反映形式主義加重基層負擔等問題清倉見底、定期排查，動態更新問題綫索台賬，對經核查的問題綫索嚴查快辦。今年以來，共查處形式主義、官僚主義問題89件，處理處分134人，取消村級組織承擔工作事項62項，壓減市級議事協調機構32個，市級層面督檢考計劃和業務性督檢考計劃分別較上年減少17％和80％，全市政務移動應用程序壓縮率達61．22％。

