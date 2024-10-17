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最高人民檢察院依法對杜梓決定逮捕
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2024-10-17 17:16:37
中評社北京10月17日電／據新華社報導，記者17日從最高人民檢察院獲悉，內蒙古自治區人大常委會原黨組副書記、副主任杜梓涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對杜梓作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。
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