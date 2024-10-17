山東省政協原常委李瑋被開除黨籍

中評社北京10月17日電／據中央紀委國家監委網站轉編山東省紀委監委消息報導：經山東省委批准，山東省紀委監委對省政協原常委、經濟委員會原副主任李瑋嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，李瑋從未真正樹牢理想信念，對黨不忠誠不老實，落實黨中央決策部署不堅決，打折扣、搞變通，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，違規選拔任用幹部、用人失察失誤；廉潔底綫失守，縱容、默許親屬利用其職務上的影響謀取私利，長期違規擁有非上市公司股份；貪婪無度，大肆斂財，利用職務便利非法占有公共財物；“靠金融吃金融”，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在股份購買、貸款辦理等方面謀利，并非法收受巨額財物。



李瑋嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法并涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經山東省紀委常委會會議研究并報山東省委批准，決定給予李瑋開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；按規定撤銷其榮譽稱號；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一并移送。