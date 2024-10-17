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謝春濤率中共代表團訪問馬耳他
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2024-10-17 17:24:13
中評社北京10月17日電／據新華社報導，應馬耳他工黨邀請，中共中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校長（副院長）謝春濤於10月14日至16日率中共代表團訪問馬耳他，出席面向馬各界舉辦的中共二十屆三中全會精神專題宣介會，分別會見工黨副領袖、政府副總理兼外長博奇，戈佐事務和規劃部長卡米萊裡，國民黨領袖格雷克等，深入宣介中共二十屆三中全會精神，表示中方願同馬方共享機遇、共謀發展。
馬方高度評價中國式現代化成就，願以中方進一步全面深化改革為契機，深化馬中各領域務實合作。
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