謝春濤率中共代表團訪問馬耳他

中評社北京10月17日電／據新華社報導，應馬耳他工黨邀請，中共中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校長（副院長）謝春濤於10月14日至16日率中共代表團訪問馬耳他，出席面向馬各界舉辦的中共二十屆三中全會精神專題宣介會，分別會見工黨副領袖、政府副總理兼外長博奇，戈佐事務和規劃部長卡米萊裡，國民黨領袖格雷克等，深入宣介中共二十屆三中全會精神，表示中方願同馬方共享機遇、共謀發展。



馬方高度評價中國式現代化成就，願以中方進一步全面深化改革為契機，深化馬中各領域務實合作。