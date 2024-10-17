中評社北京10月17日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽16日在聯合國大會第四委員會（聯大四委）非殖化議題一般性辯論上發言時表示，中方強烈呼籲國際社會共同清算殖民主義危害，消除殖民主義遺毒，維護國際公平正義，推動建立更加公正合理的國際秩序。



耿爽說，殖民主義在人類歷史上曾引發戰爭、衝突、剝削、殘暴，給廣大發展中國家帶來深重苦難，造成無數人間慘劇。當年少數西方國家推行殖民統治，從事奴隸貿易，掠奪資源財富，犯下的罪行罄竹難書。時至今日，世界仍未走出殖民主義的陰影，殖民主義仍以霸權主義、強權政治等形式存在，并正在拖累阻礙發展中國家的發展，影響國家間正常的經貿、社會及文化交流。



耿爽指出，當前國際秩序中不公正、不合理因素仍然存在，廣大發展中國家在規則、機會、權力等方面尚難獲得真正的平等，這些都是殖民主義歷史後果延續至今的體現。中方歡迎聯大非殖化特委會通過的“鏟除殖民主義各種表現形式”決議，期待決議在聯大四委獲得通過。



耿爽表示，中方支持繼續推動17個聯合國非自治領土的非殖化進程、支持非自治領土人民爭取自決權利的努力，呼籲管理國政府采取有效措施，在當地促進發展、保障人權、保護環境。中方敦促那些曾經推行殖民制度或從中獲益的國家拿出政治意願，承擔歷史罪責，補償殖民後果，停止沿襲殖民主義思維，停止奉行霸權主義、強權政治，停止損害他國利益、幹涉他國內政。



耿爽說，馬爾維納斯群島問題是殖民主義歷史遺留問題。中方堅定支持阿根廷對馬爾維納斯群島主權的正當要求，始終主張根據《聯合國憲章》的宗旨和原則，通過和平談判解決國與國之間的領土爭端。中方敦促英國積極回應阿根廷的要求，盡快與阿方重啓對話談判，根據聯合國有關決議找到和平、公正、持久的解決辦法。