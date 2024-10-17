韓國“人口緊急狀態”提高民衆婚育意願

中評社北京10月17日電／據央視新聞報導，韓國日前發布的一項調查顯示，年齡在25歲至49歲的韓國單身人士中，超過65％的人有結婚意願，這一比例比半年前同類調查有所提高。相關報告顯示，這表明韓國人對婚姻和生育的看法正變得越來越積極。



據《韓國時報》15日報道，韓國老齡社會和人口政策總統委員會14日發布的調查結果顯示，65．4％的25歲至49歲單身受訪者表示，他們有具體的結婚計劃或希望有朝一日可以結婚，而6個月前的同類調查中這一比例為61％。



值得注意的是，30多歲單身女性有結婚意願的比例為60％，而先前調查中，這一比例為48．4％。



調查還顯示，單身人士對生育子女持更加積極的態度，超過68％的受訪者說他們需要孩子，高於此前調查的61．1％。其中，20多歲單身女性中希望生育孩子的比例超過48．1％，高於此前的34．4％。



在沒有子女的已婚人士中也觀察到類似變化。被問及是否有意願生養孩子，50．7％的受訪者給出肯定答複，高於此前的42．4％。



韓國統計廳先前數據顯示，韓國2023年新生兒人數為23萬人，創該國1970年開始統計以來最低水平；總和生育率，即平均每名育齡婦女生育子女數，自2016年以來連續8年下降，2023年降至創新低的0．72，遠低於為確保全國人口數量穩定所需的2．1。