探尋跨境電商“加速跑”背後密碼

中評社北京10月17日電／據新華社報導，海關總署最新發布的數據顯示，今年前三季度，我國跨境電商進出口1．88萬億元，同比增長11．5％，高於同期我國外貿整體增速6．2個百分點。作為外貿增長新動能，跨境電商持續“加速跑”。



記者近日來到部分進出口活躍城市，探尋跨境電商“加速跑”背後的密碼。



密碼一：數字技術賦能



AI選品配貨、AI智能腳本、AI視頻生成……在廣東橫琴的一個跨境電商選品中心，“一鍵賣全球”的場景正逐步實現。



與珠海華發集團合作打造該中心的廣州數說故事信息科技有限公司創始人徐亞波介紹，以先進技術為依托，中心整合商家、商品及達人資源，提供出海的全鏈路服務，讓國內產品與海外市場更好鏈接。



我國具有突出的數字經濟優勢。當前，新一代人工智能、區塊鏈等新技術在跨境電商供應鏈體系、物流倉儲、支付營銷等領域得到深入應用，助力跨境電商進出口高效運行。



在廣州白雲機場綜合保稅區，一批批美妝護膚品、服飾配飾等跨境電商直購進口小包裹入境分揀，被送往全國各地。在綜保區另一側，拼多多TEMU跨境電商處理中心擴產增效，項目累計完成集拼業務出口貨值超100億元。



技術的進步使得信息傳遞更加高效，供需雙方在全球範圍內精准匹配，企業在國際市場上的反應能力提升。



以紡織服裝行業的“小單快反”為例，該模式摒棄服裝行業重資金、高庫存的傳統做法，壓縮采購批量、縮短生產周期、快速上款測試市場反應，一旦爆款立即加大生產、快速鋪貨，從設計到生產最快僅需幾天。這種模式成為紡織服裝產品通過跨境電商“大賣”的重要法寶。

