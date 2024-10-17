電商成為農民增收“加速器”

中評社北京10月17日電／據新華社報導，寧夏的枸杞、新疆的蘋果、雲南的普洱茶、甘肅的冬蟲夏草……近年來，越來越多西部地區農產品走出大山、走進百姓生活。日前發布的《2024淘寶豐收節報告》顯示，今年前8個月，農產品銷售增速最快的50個縣中，有23個來自西部地區，分布於四川、雲南、貴州、甘肅、青海、新疆、內蒙古7個省份。其中，青海省玉樹藏族自治州雜多縣是農產品電商增速最快的縣域，銷售額同比增長675倍。



浙江大學中國農村發展研究院農村電商研究中心主任郭紅東分析，從供給端看，新疆、雲南、貴州等西部省份都是農業大省，農產品資源豐富、特色鮮明；從需求側講，長三角、珠三角等經濟發達地區對高品質農產品有較大需求，廣東、浙江、江蘇位居農產品消費前10省份。此外，西部地區基礎設施建設不斷完善，物流體系逐漸暢通，為電商發展奠定良好基礎。



第54次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》認為，隨著短視頻平台用戶黏性不斷提升，短視頻電商業務穩步發展，商業化變現效率持續提高。截至6月，短視頻用戶占網民整體的95．5％。



郭紅東表示，數字技術已經成為連接生產、消費兩端的橋梁，手機作為新農具解決了信息不對稱問題，過去消費者對農產品的生產流程不了解，很多好產品被藏在深山裡賣不出去。而電商直播能够透明、直觀地向廣大網民展示種植、加工、包裝等各個環節，增強其購買意願，擴大農產品銷售範圍。



例如，今年豐收節，某淘寶主播向消費者推介酸甜可口、香味濃鬱的刺梨，直播帶動一款“頭茬刺梨NFC鮮榨果汁”熱銷，僅一個小時直播間成交額就達到300萬元。報告顯示，今年前8個月，淘寶天貓平台農產品直播銷售同比增長33．2％。



“電商不僅是銷售渠道，更是打造農業品牌的重要途徑。通過電商平台，商家可以實時掌握消費者需求變化，確定產品標准、做好包裝設計，讓農產品變成農商品，進而實現品牌化升級，提高農產品附加值。”淘天集團研究中心副主任、鄉村振興研究中心主任左臣明說。