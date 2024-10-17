中評社北京10月17日電／據經濟日報報導，提升14億多人民的健康水平、實現“健康中國”目標離不開科技的引領和支撑，健康科技關系國民健康和社會福祉。



所謂健康科技，是指應用生物技術、信息技術、工程技術等多學科知識，研究和解決健康問題。激活健康科技市場潛力，能够滿足人民日益增長的健康需求，有力應對人口老齡化挑戰，還能改善醫療資源分配不均，助力醫學研究與創新。



在健康科技市場中，企業、科研機構和醫療機構共同構建了這一充滿活力的生態系統。國際數據公司（IDC）預測，到2025年，全球健康科技市場規模有望攀升至1．5萬億美元，年複合增長率為12．3％。全球化為企業與國際醫療機構的合作提供了機遇，幫助引進先進技術和管理經驗，提升創新能力和市場競爭力。信息技術、生物技術、材料技術等領域的跨界融合，也為健康科技產業帶來更多創新可能性。遠程醫療、智能化醫療設備、醫療數據深度分析及人工智能輔助診斷等領域也將快速擴張。



近年來，我國健康科技市場在政策環境、技術創新和市場需求的推動下快速成長。在政策環境方面，國家加大對健康科技領域的資金投入，并出台一系列促進健康科技發展的政策法規。黨的二十屆三中全會提出“健全支持創新藥和醫療器械發展機制，完善中醫藥傳承創新發展機制”的要求。在技術創新方面，人工智能和大數據等新技術在健康科技中被廣泛應用。例如，在醫學影像分析中，人工智能可以識別和定位X光、MRI和CT掃描中的異常，為醫生提供個性化治療建議。大數據技術則實時分析患者生理數據，預測并預防可能的健康問題，預測患者流量并提高服務質量。在用戶需求方面，消費者對健康科技的需求顯著增加，遠程醫療服務獲得廣泛認可，消費者對個性化健康管理服務的關注持續上升。從可穿戴設備到智能醫療應用，各種健康科技產品不斷湧現，以滿足多樣化需求。



不過，健康科技領域也面臨技術標准不統一、數據安全隱患等挑戰，亟需行業共同努力。接下來，要從政策支持、技術創新、宣傳與推廣、企業推廣策略與市場營銷以及國際合作等多個方面施策。