2024中國新媒體大會一綫觀察

10月15日，參觀者在2024中國新媒體技術展上佩戴AR眼鏡進行體驗。（圖源：新華社） 中評社北京10月17日電／據新華社報導，10月15日至16日，2024中國新媒體大會在湖南長沙舉行。與會嘉賓聚焦“新使命 新機制 新變革”主題，共話推進主流媒體系統性變革良策，共謀媒體深度融合發展舉措。多位業內人士分享了新形勢下媒體在科技賦能、機制創新、責任擔當等方面的積極探索，為新時代的媒體深化改革提供了重要參考。



科技賦能探索媒體融合新路徑



輕點鼠標，在文本框輸入“2024中國新媒體大會報道策劃”，就能發散出“科技”“文化娛樂”等多個選題策劃方向，每個方向又鏈接到多個策劃提綱和權威消息源。



在同步舉行的2024中國新媒體技術展上，湘潭大學新聞學專業大四學生王梓赫體驗了由新華社研發的“新華本源”AI知識助手。他感嘆“太好用了”，不僅消息源權威准確，策劃內容還新穎豐富，大大提升了工作效率。



“新媒體融合數字技術和人工智能，未來類似的應用場景會更廣，希望以後的工作中我能用上。”王梓赫說。



以科技引領傳播行業變革發展，不僅能提升工作效能，還能加快推進文化和科技融合，讓科技之光放大文化之美、傳播之力。



在蘇州廣播電視總台展位上，數字人“蘇意”吸引了許多觀衆的目光。時而身著旗袍、時而身著健身服……“蘇意”展現了“身兼數職”的功能。蘇州廣播電視總台技術中心項目經理餘樂介紹，“蘇意”目前已投入應用，能滿足視聽播報、主持采訪等多種節目內容需要。



機制創新助推主流媒體系統性變革



“推進主流媒體系統性變革”是本屆大會上的一個討論焦點。

