媒體人眼中的與AI“共舞”

中評社北京10月17日電／據新華社報導，在第六屆世界媒體峰會期間，生成式人工智能和大語言模型的應用成為諸多媒體人熱議的話題。媒體行業正迎來一個人機協作新階段，在新聞信息采集、生產和分發的全鏈條中，人工智能（AI）參與度越來越高。在這股智能化浪潮中，媒體人也迎來了技術素養和知識結構“升級換代”的新課題。



新華社國家高端智庫課題組在峰會期間發布《人工智能時代新聞媒體的責任與使命》報告。報告對全球53個國家和地區的新聞媒體機構所做的調查顯示，目前已有10．2％的媒體機構全面擁抱AI，在機構層面設立了相應機制，將AI引入生產流程；41％的媒體機構正在積極探索AI技術應用，鼓勵和支持部分新聞業務板塊試用AI技術。



毫無疑問，新聞編輯室正變得越來越有“技術含量”。當數據新聞學興起時，學數據處理、Python編程成為熱門；而在大模型應用正酣的當下，掌握與AI模型溝通的新語言——“提示工程”又成為媒體人的“必修課”。



“提示工程”是指通過設計和構建有效的提示信息，引導AI模型生成更准確、有用的回答或完成特定任務的過程。“調教”大模型并非易事，記者們往往需要像精心設計采訪問題一樣設計提示問題，才能讓大模型回答更“切題”，提升其查找新聞背景信息、進行數據分析等功能的准確性。挪威最大的媒體機構Amedia已開始花費大量時間培訓員工掌握“提示工程”，學習如何有效向大模型提問，并制定工作守則和培訓課程。



記者、編輯們正積極嘗試利用AI這一新合作夥伴提升采編效率。新華社智庫報告顯示，在機構層面應用生成式AI的受訪媒體已探索或有意探索的應用場景前三位是：第一，輔助編輯，如事實核查、語音轉文字、翻譯等；第二，創作內容，如生成摘要、制作圖表海報、數字主播配音等；第三，策劃選題或草擬提綱。



路透社亞太副總裁顔靈思在媒體峰會期間表示，路透社對生成式AI在三個關鍵領域的潛力感到特別興奮：減少編輯部的機械工作，用機器增強記者的工作能力，以及通過構建和運用新的AI工具來改變業務未來。



顔靈思說，路透社已將AI生成的標題助手和要點摘要工具集成到其網絡發布平台中。“我們發現AI工具非常擅長總結故事和生成標題，這是一種非常節省時間的工具。”

