研究人員開發出自帶“開關”的新型胰島素

中評社北京10月17日電／據新華社報導，來自丹麥和英國等國的研究人員在新一期英國《自然》雜志上報告說，他們在實驗室中開發出一種改良型胰島素，可以根據葡萄糖水平變化來自我調控“開關”，從而防止糖尿病患者出現危險的低血糖狀況。



很多糖尿病患者需要自行注射胰島素來調控血糖水平，但人體內的血糖水平的波動很難預測，導致患者很難精准把握胰島素的合適用量。比如，胰島素注射劑量哪怕稍微偏高一點都可能導致低血糖，而血糖水平的突然下降對糖尿病患者而言十分危險，甚至會危及生命，尤其是在睡眠過程中。



丹麥諾和諾德公司、英國布裡斯托爾大學等機構的研究人員在論文中介紹，他們設計了一種名為NNC2215的分子，這是一種胰島素結合物，就像給胰島素加裝了一種分子“開關”。實驗室實驗和動物模型測試都顯示，當血糖水平高時，開關啓動，結合物中的胰島素變得活躍，起到降低血糖的作用；當血糖水平降下來，開關關閉，胰島素就不再工作，防止血糖水平突然下降。



此外，在患有糖尿病的模型大鼠和豬身上的測試表明，NNC2215能像人類胰島素那樣降血糖，同時它對血糖水平的響應敏感度可保護這些動物模型不出現低血糖。研究人員表示，這種自帶“開關”的新型胰島素有望成為一種更加靈活的胰島素補充方式，幫助改善與糖尿病相關的長期和短期并發症。