高德亮相2024中國測繪地理信息科技年會

圖為高德地圖董事長劉振飛在本次年會上做主題分享（圖源：新華社） 中評社北京10月17日電／據新華社報導，10月15日，2024中國測繪地理信息科學技術年會暨中國測繪地理信息技術裝備博覽會在鄭州召開。作為國內領先的地圖廠商之一，高德地圖憑借高精度高動態導航地圖技術應用受邀參會。



本屆年會由中國測繪學會主辦，以“擁抱新質生產力、促進測繪地理信息高質量發展”為主題。會上，高德地圖董事長劉振飛做了“踐行使命擔當、持續科技創新、用心做好一張活地圖”的主題分享。他強調，作為當代地圖人，高德將緊跟國家戰略、科技前沿、用戶需求，致力於成為國家需要的地圖、符合時代發展的地圖、老百姓需要的地圖，讓出行與生活更美好



打造大數據時代地圖生產的新質生產力



近年來，我國測繪地理信息科技水平躋身世界先進行列，測繪地理信息生產力水平實現了質的飛躍。



高德地圖從最初擁有甲級測繪資質的領先地圖廠商，到如今構建的出門好生活開放服務平台，始終圍繞連接真實世界，做好一張活地圖的使命不變。



在智慧出行方面，業界亟需“高精度高動態的導航地圖”。要能覆蓋全域、能大規模動態更新，這是一道國際性的技術難題。



高德地圖通過自主創新，研發了大規模複雜城市場景下視覺眾源實時感知、多模態定位、知識與數據協同的自動化制圖技術，構建了面向億級用戶的高精度高動態導航地圖生產與服務平台，滿足了廣大用戶對高精度高動態導航地圖的迫切需求。



同時，高德地圖還通過數實融合以科技創新助力交通強國建設。作為參與交通強國試點的民營科技企業，高德聚焦一體化出行服務戰略，通過整合多種運輸方式、提供系統性出行解決方案，構築一站式出行入口和一體化出行生態，滿足人民群眾多層次、多樣化、個性化的出行需求，以聚合模式構建一體化出行服務體系。

